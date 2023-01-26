Страна-контрабандист. Россия переваливает в море рекордные объемы нефти — Bloomberg 26 января, 14:15 Нефтяной танкер, иллюстративное фото (Фото:Vesselfinder)

Перевалка российской нефти марки Urals в море достигла рекордных значений после введения предельной цены на нее.

Таким образом, Москва пытается преодолеть расходы на фрахт, которые резко возросли после европейских санкций, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, по итогам января, поставки Urals могут достигнуть рекордных 14 млн баррелей. Объем перевалки за декабрь 2022 года и январь 2023 года составит 19 млн баррелей.

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Инфографика: Bloomberg

По оценке Bloomberg, в перевалке российской Urals задействованы пять супертанкеров из порта Сеута на африканском побережье Испании. Согласно данным системы по отслеживанию танкеров, два из них находятся в Сеуте, еще три уже отплыли в Азию. Также к концу месяца в Сеуту должны прибыть шесть танкеров с Urals из портов в Балтийском море.

«Большая часть российской нефти марки Urals перевозится за тысячи миль в Азию относительно небольшими танкерами из-за европейского бойкота. Это растянуло флот, подняв фрахтовые ставки для небольших танкеров, которые не так хорошо подходят для торговли на дальние расстояния», — пишет Bloomberg.

Как сообщалось, 5 декабря 2022 года государства G7 и ЕС ввели потолок цен на поставки нефти из России на уровне $60 за баррель.

С 5 февраля вступят в силу санкции, направленные против российских нефтепродуктов.