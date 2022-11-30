$35 за баррель. Группа Ермака-Макфола определила, какой должна быть предельная цена на российскую нефть 30 ноября, 15:52 Эмбарго на российскую нефть должно быть дополнено введением верхнего ценового предела на нее (Фото:energyintel.com)

Верхний ценовой предел на экспортируемую российскую нефть не должен превышать $35 за баррель, что почти на $50 ниже текущих рыночных цен.

Об этом, как сообщили в Kyiv School of Economics (KSE), говорится в рабочем документе под названием Введение верхнего ценового предела на нефть, разработанном Международной группой по санкциям против РФ (группа Ермака-Макфола).

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«Внедрение предела на таком уровне создаст существенное финансовое давление на РФ вследствие сокращения нефтегазовых доходов до $100 млрд в год. В то же время уровень в $35 в два раза превышает себестоимость добычи российской нефти, что сохранит стимул для РФ к ее экспорту и избавит глобальный рынок от дефицита предложения», — отметили в KSE.

В документе также рассматриваются сценарии введения предельных цен на уровне $75 и $55 за баррель соответственно.

В первом варианте высокий потолок цен на российскую нефть позволит РФ получить от нефтегазового экспорта $230 млрд, что даже хуже сегодняшнего статус-кво.

Во втором доход будет составлять около $166 млрд, что хоть и создаст определенные проблемы для платежного баланса, но будет недостаточным для лишения возможности финансировать военную кампанию агрессором.

Эксперты группы напоминают, что с 5 декабря 2022 года вступает в силу нефтяное эмбарго против РФ со стороны ЕС. В то же время отмечается, что эмбарго должно быть дополнено механизмом введения предельной цены на уровне $35, благодаря чему РФ будет лишена значительной части денежных ресурсов для продолжения финансирования ведения войны против Украины.

Введение предельного уровня цен также повлияет на доступ РФ к западным услугам по транспортировке и страхованию танкеров. Авторы документа предполагают, что танкеры, застрахованные структурами, входящими в Международную группу клубов взаимного страхования, прекратят транспортировку российской нефти, которую будут пытаться продать выше предельной цены. При этом в октябре 2022 года с помощью подобных танкеров осуществлена транспортировка 75% экспортируемой российской нефти.

Ранее сообщалось, что РФ уже потеряла до 90% своего ключевого рынка нефти.