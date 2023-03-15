«Подорвать финансирование войны». Три европейские страны требуют снизить потолок цен на российскую нефть — Bloomberg 15 марта, 12:16 Три страны ЕС требуют снизить потолок цен на российскую нефть (Фото:energyintel.com)

Эстония, Литва и Польша призывают снизить потолок цен на российскую нефть в марте, чтобы еще больше подорвать финансирование Россией войны против Украины.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, три страны предложили, чтобы потолок, который был установлен на уровне $60 за баррель в декабре-2022, был снижен до $51,45. Утверждаются, что это на 5% ниже рыночных цен.

Видео дня

Представители 27 стран-членов ЕС должны начать обсуждение пересмотра потолка цен на нефть 15 марта. Решение должно быть принято единогласно.

Эстония, Литва и Польша уже давно призывают к более жесткому подходу к санкциям против РФ. Аналогичные требования о более жестком лимите на переговорах в прошлом году остались без внимания, поскольку США хотели, чтобы потолок был установлен на уровне, который позволил бы российской нефти продолжать поступать на мировые рынки.

«В то время как ЕС согласился пересматривать предельный уровень цен на сырую нефть каждые два месяца, США и их союзники предпочли сохранить порог на уровне $60 за баррель. Они утверждали, что новый механизм уже работает, и эта тема будет поднята в марте», — сообщает агентство.

По подсчетам трех восточноевропейских стран, учитывая, что доходы России от продажи нефти в январе составили $13 млрд, предлагаемое снижение ценового потолка привело бы к их падению на $650 млн.

Ранее Bloomberg сообщал, что Индия согласилась соблюдать западные санкции при покупке российской нефти.

Также сообщалось, что правительство РФ признало сокращение доходов от нефти почти в два раза.