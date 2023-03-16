Назревает скандал. Большая семерка не хочет снижать потолок цен на российскую нефть — WSJ 16 марта, 12:21 Президент США Джо Байден сообщил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что G7 не хочет снижать потолок цен на российскую нефть (Фото:Jonathan Ernst / File Photo / Reuters)

Страны G7 выступают против снижения максимальной цены на российскую нефть с $60 за баррель.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, об этом президент США Джо Байден лично сообщил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в ходе недавней встречи в Вашингтоне.

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По данным издания, Еврокомиссия оповестила страны ЕС об этом решении.

В Совете национальной безопасности США отказалась от комментариев по этому поводу.

«Позиция G7 может спровоцировать новую напряженность в ЕС по поводу схемы ограничения цен. Западные официальные лица согласились пересмотреть уровень ценового предела в $60 за баррель в марте, а Польша и страны Балтии неоднократно настаивали на установлении предела ниже $60… Должностные лица Министерства финансов США, разработавшие план ценового предела, заявили, что нынешняя система в основном работает так, как предполагалось. Они утверждают, что этот план уже достигает двух целей: сохранить доступность российской нефти на мировых рынках и одновременно сократить доходы Кремля от продаж», — пишет WSJ.

Ранее сообщалось, что Эстония, Литва и Польша призывают снизить потолок цен на российскую нефть до $51,45 за баррель.

По подсчетам трех восточноевропейских стран, учитывая, что доходы России от продажи нефти в январе составили $13 млрд, предлагаемое снижение ценового потолка привело бы к их падению на $650 млн.

Ранее Bloomberg сообщал, что Индия согласилась соблюдать западные санкции при покупке российской нефти.

Также сообщалось, что правительство РФ признало сокращение доходов от нефти почти в два раза.