Последствия санкций. Parimatch прекратила работу в Украине 12 марта, 21:03 Parimatch (Фото:Parimatch via Facebook)

Букмекерская компания Parimatch прекратила свою работу в Украине из-за введения санкций против нее.

Об этом сообщила пресс-служба Parimatch в Facebook.



Отмечается, что операционная деятельность компании прекращена, а платформа для клиентов недоступна, поскольку сайт заблокирован.

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В Parimatch отметили, что будут работать над возвратом денег клиентам и ищут легальный механизм для этого.

Также компания приостановит все партнерские контракты и ищет законную возможность погашения финансовых задолженностей за предоставленные услуги.

Кроме того, Parimatch завершит все трудовые отношения с коллективом компании.

В марте 2022 года Parimatch заявила об отзыве франшизы из России. Однако в СМИ появлялась информация, что на самом деле якобы был лишь проведен ребрендинг.

10 марта 2023 года Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда букмекерских компаний и лотерей сроком на 50 лет. В список попали 287 юридических и 120 физических лиц, в том числе Parimatch. Ограничения предусматривают блокировку активов, запрет торговых операций, в том числе вывод капитала из Украины, аннулирование или остановку лицензий.

Реагируя на это, Parimatch заявила, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины прекратила деятельность на территории страны-агрессора, а СБУ не отправляла запросов по разъяснению остановки франшизы.