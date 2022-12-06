Личное дело. В Метинвесте прокомментировали санкции СНБО против Новинского 6 декабря, 18:56 Вадим Новинский и Ринат Ахметов, акционеры Группы Метинвест (Фото:Метинвест via Facebook)

Группа Метинвест заявила, что санкции СНБО Украины, которые введены против Вадима Новинского касаются лично его и не повлияют на металлургический бизнес.



Сегодня Группа Метинвест заявила, что санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) против Вадима Новинского, касаются лично бизнесмена и никоим образом не повлияют на стабильную работу предприятий Группы. «Вадим Новинский косвенно владеет 23,76% акций Metinvest BV, не является бенефициаром компании, и не является лицом, осуществляющим фактический контроль за компанией», — аргументировали в Метинвесте.

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В Группе Метинвест заявили, что продолжат свою операционную деятельность, в том числе отгрузку производимой продукции потребителям и своевременные выплаты сотрудникам.

Напомним, что Офис президента Украины 2 декабря обнародовал перечень людей, против которых СНБО ввел санкции. Среди них наместник Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) и экснардеп Вадим Новинский, который обещает обжаловать решение в судах.

Группа Метинвест — крупнейший в Украине горно-металлургический холдинг, также имеющий производственные активы в США, Италии, Болгарии и Великобритании. Крупнейшим акционером группы и бенефициаром является бизнесмен Ринат Ахметов.