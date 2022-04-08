Санкции действуют. Россия с апреля снизит добычу нефти 8 апреля, 12:31 Цей матеріал також доступний українською РФ вынуждена снизить добычу нефти (Фото:energyintel.com)

Добыча нефти в РФ по итогам апреля снизится на 4−5% к марту из-за смены логистики и возможных проблем со страхованием и использованием судов.

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Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает Интерфакс-Украина.

«У нас будет корректировка объемов добычи действительно в апреле в сторону уменьшения, мы это видим, потому что меняется логистика, и финансовые проблемы будут связаны со страхованием, с использованием судов. Все это, конечно, вносит свои коррективы, поэтому в апреле у нас будет корректировка, и я думаю, что, может быть, увидим там снижение в среднем по апрелю 4−5% (к марту, — ред.)», — сообщил Новак.

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Он отметил, что снижение добычи не является директивным. «Нет, не директивно, это компании самостоятельно будут решать», — подчеркнул он.

«В переработке также будут корректировки, также будет снижение загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Но я хочу подчеркнуть, это никак не повлияет на обеспеченность нефтепродуктами нашего внутреннего российского рынка. И экспорт тоже будет осуществляться. Но корректировка загрузки нефтеперерабатывающих заводов будет», — сказал он.

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Новак отметил, что цифры снижения переработки пока назвать не может: «Я сейчас точно не скажу, потому что там работает штаб».

Он также сообщил, что вопрос создания хранилищ нефти всегда на повестке.

«Этот вопрос на повестке всегда. Есть определенные объемы, которые мы можем в резервуарах хранить и в трубопроводной системе, но, конечно, это совсем незначительно по отношению к тем объемам, которые мы добываем и реализуем на экспорт», — сказал он.

Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ в начале апреля снизилась на 3,9% к марту и составила около 1,4 млн т.

Ранее сообщалось, что Лукойл — вторая по величине нефтяная компания РФ — может остановить НПЗ из-за действия санкций.

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