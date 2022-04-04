Рим с нами. Италия поддержит введение санкций против российского газа 4 апреля, 17:18 Цей матеріал також доступний українською Луиджи ди Майо, министр иностранных дел Италии (Фото:Number 10 / Flickr)

Власти Италии не намерены блокировать возможные санкции против поставок российского газа.

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Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи ди Майо, сообщает агентство ANSA.

«Италия готова ввести санкции против российского газа, особенно после зверств в Буче», — сказал министр в ходе встречи с коллегами из Хорватии и Словении.

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«Италия, — также сказал ди Майо, — не наложит вето на санкции против российского газа».

Он добавил, что Италия также выступает за ограничение цен на газ.

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Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал ускорить работу ЕС над дальнейшими санкциями против РФ после открывшихся фактов резни, совершенных российскими оккупантами в Буче.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель также заявил, что власти ЕС ведут подготовку к новым санкциям против России.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал парламент Италии поддержать полное торговое эмбарго для России.

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