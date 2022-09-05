А европейцы останавливают заводы. Российские металлурги даже после введения санкций продолжают поставлять сталь в ЕС — немецкие СМИ 5 сентября, 14:51 Слябы (Фото:Метинвест / Facebook)

Несмотря на то, что Европейская Комиссия еще в марте ввела санкции против российской металлургии, некоторые компании из РФ продолжают поставлять свою продукцию в Евросоюз. Немецкий деловой журнал Wirtschaftswoche в качестве примера приводит компанию N., которую называет российской глобальной корпорацией, возглавляемой олигархом, лично знающим президента Владимира Путина. Ее ключевой рынок — Россия. «Но N. также зарабатывает деньги в Европе. Продукция до сих пор поступают на рынок через дочернюю компанию в Бельгии — вполне законно и после проверок таможни», — пишут журналисты Wirtschaftswoche.

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Несмотря на то, что немецкий журнал не раскрывает название корпорации, НВ Бизнес известно, что речь идет о российской НЛМК, бенефициаром которой является один из богатейших россиян Владимир Лисин. Европейские прокатные активы группы НЛМК принадлежат компании NLMK Belgium Holdings SA Равноправным партнером российских металлургов является SOGEPA (Société Wallonne de Gestion et de Participations SA) — Агентство по управлению финансовыми инвестициями бельгийского региона Валлония.

До войны российские компании продавали крупные партии толстого листа в Европе. Их производили из российских слябов. Благодаря исключениям и пробелам в европейском законодательстве, европейские страны до сих пор являются одними из крупнейших покупателей металлопродукции из России.

По данным таможни, на которые ссылается Wirtschaftswoche, к июню 2022 года 40% всего зарегистрированного экспорта стали из России было экспортировано в Европейский Союз. За аналогичный период прошлого года только 37%. Журналисты уточняют, что в этих данных учтены три месяца до введения санкций. Также отмечают отсутствие статистики по экспорту в Китай.

Все это происходит благодаря исключениям. Так, регламент ЕС 2022/428 не распространяется на слябы и стальную заготовку. Это упрощает работу европейских дочерних компаний и перекатных заводов.

По некоторым подсчетам, более половины импорта стали, который был ранее, до сих пор освобождено от санкций, а именно 4,7 млн. тонн.

Российские Магнитогорский МК и Северсталь признают, что для них санкции стали тяжелым бременем. Поэтому они все больше стали отправляют в Китай и Турцию. Там у части продукции меняется сертификат происхождения. После этого она доставляется на другие географические рынки.

«Однако сомнительно, что российские компании смогут долго вести бизнес таким образом», — резюмирует немецкое СМИ. Его собеседники уже акцентируют, что европейские санкции не целостны и всеобъемлющи.

Из-за этого некоторые предприятия вынуждены останавливать производство. Например, ArcelorMittal заявил об остановке одной из двух доменных печей в Бремене (Германия) и завода по прямому восстановлению железа в Гамбурге (Германия).

Также компания останавливает доменную печь на заводе в Астурии (Испания), а на другом испанском предприятии отложила запуск электродуговой печи.

Главной причиной такого решения в ArcelorMittal называют высокую стоимость газа и электроэнергии. Это негативно влияет на возможность конкурировать с импортной продукцией, которая достигает 25% этого сегмента рынка ЕС.

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