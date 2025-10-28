«Рекордный объем». Самый новый китайский НПЗ резко увеличит импорт российской нефти

Китайская нефтехимическая компания Shandong Yulong увеличивает импорт российской нефти, чтобы компенсировать отмену поставок после того, как Великобритания ввела санкции против нефтеперерабатывающего завода из-за закупок российской сырой нефти.

Об этом пишет Reuters.

По словам двух источников, самый новый в Китае нефтеперерабатывающий завод с ежедневной мощностью переработки 400 000 баррелей в день, поддерживает работу на уровне более 90% мощности.

По данным источников Reuters, компания Yulong, базирующаяся в восточном нефтеперерабатывающем центре провинции Шаньдун, планирует привезти 15 партий российской нефти в ноябре.

При этом большинство импорта — это сорт ESPO, но также Urals и Sokol.

«Объем, эквивалентный от 370 000 до 405 000 баррелей в день, станет рекордным для российских закупок Yulong за месяц, по сравнению со средним потреблением около 200 000 баррелей в сутки», — пишет Reuters, — «Переход к расширению поставок российской нефти, вероятно, продолжится и в ближайшие месяцы».

Решение компании Yulong дополнить закупки из России появилось через несколько дней после того, как Великобритания внесла ее вместе с другими организациями в санкции 16 октября.

На прошлой неделе после санкций Европейского Союза несколько продавцов отменили сделки на поставку сырой нефти компании Yulong с Ближнего Востока и Канады, что вызвало дефицит поставок для нефтеперерабатывающего завода.

«Санкции, введенные на прошлой неделе Соединенными Штатами и Европейским Союзом против торговли нефтью с Россией, заставили китайских государственных импортеров нефти и индийские нефтеперерабатывающие заводы приостановить торговлю российской нефтью, по крайней мере на ближайший срок», — говорится в публикации. — «Из-за этого поставки ESPO, флагманского экспортного сорта России с Дальнего Востока, и Urals, экспортируемой из европейских портов России и ранее преимущественно предназначавшейся для Индии, ищут новых покупателей».

Строительство нефтеперерабатывающего завода Yulong Petrochemical, частично принадлежащего Shandong Energy Group при поддержке правительства провинции, стоило более 20 миллиардов долларов.

Как сообщалось, Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании рассматривают возможность продолжать закупки российской нефти со скидкой, ориентируясь на небольшие компании вместо крупных поставщиков Роснефть и Лукойл, которые на прошлой неделе попали под санкции США.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие недостатка серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине». В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Со своей стороны Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США повлияют на мирный процесс.