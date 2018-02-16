Самым прибыльным маршрутом Укрзализныци стало направление Киев-Москва

Компания назвала поезда с самой большой прибылью и убытками

В 2017 году самым прибыльным украинским поездом стал №5/6 Киев - Москва с прибылью 154 млн грн, а самым убыточным - №70/69 Мариуполь - Львов.

Об этом сообщили в компании на запрос LB.ua.

Также прибыльными поездами были Одесса - Москва - 98 млн грн, Киев - Одесса - 47 млн грн, Киев- Львов - 29,7 млн грн и Киев - Санкт-Петербург - 20 млн грн прибыли.

При этом в целом пассажирские перевозки дальнего сообщения были убыточными - общий убыток составил 3,5 млрд грн.

Самым убыточным был поезд по маршрутам Мариуполь – Львов – 159,9 млн грн, Измаил – Одесса – 97,4 млн грн, Киев – Рахов – 90,4 млн грн, Киев – Лисичанск – 80,7 млн грн и Черновцы – Львов – 27,3 млн грн.

Укрзализныця отменила два поезда из списка самых неприбыльных поездов - Черновцы – Львов и Измаил – Одесса.

В целом за 2017 год компания отменила семь убыточных поездов.

Укрзализныця - украинский железнодорожний монополист. Компания начала свою хозяйственную деятельность с 1 декабря 2015 года.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.