Я родился в Кривом Роге. Вся моя карьера и профессиональное развитие связаны с промышленным гигантом «АрселорМиттал Кривой Рог». Я пришел сюда после университета, работал и рос более 25 лет. Горжусь своим предприятием и его ролью в экономике Украины, особенно в нынешние тяжелые времена.

За годы войны завод и заводчане вместе с Украиной пережили немало испытаний. Крупнейший горно-металлургический комбинат страны, который до войны отправлял 80% своей продукции на экспорт, был вынужден резко сократить объемы производства и восстанавливать разрушенные логистические пути. Почти 2 года мы не могли отгружать продукцию по морю из-за блокирования агрессором черноморских портов. Блэкауты, вражеские попадания по территории предприятия, резкий отток кадров, недостаток водоснабжения в результате подрыва Каховской плотины, стремительный рост стоимости энергоресурсов и логистики — вот лишь некоторые из сверхтяжелых вызовов, которые нам пришлось преодолевать. Но сейчас тучи над заводом становятся все тяжелее и меня реально беспокоит вопрос обеспечения его выживания.

Вызовы военного времени привели к значительному росту себестоимости производства продукции и убыточной деятельности в течение последних трех лет. В 2022—2023 годах основной причиной убытков были логистические проблемы и блокирование доступа к нашим традиционным рынкам сбыта через черноморские порты. Но с 2024 года на первый план начали выходить вопросы доступности и стоимости электроэнергии.

Напомню, что цена электроэнергии в Украине с 2021 года повысилась для промышленности ориентировочно вдвое. И сейчас, даже с завершением зимнего сезона и при отсутствии дефицита электроэнергии в энергосистеме, цены остаются необоснованно высокими. Так, например, в мае стоимость электроэнергии для АМКР превышала 94 евро за МВт-ч, тогда как во Франции, где значительная доля электроэнергии также производится атомными станциями, рыночная цена электроэнергии была на уровне около 20 евро.

Что же держит уровень цен на электроэнергию в 2025 году на самом высоком в Европе уровне? Этому есть две основные причины.

Первая — фактически монопольное положение НАЭК «Энергоатом», который производит более половины электроэнергии в Украине, и, соответственно, способен диктовать ее цену, в том числе и из-за наличия второй причины — «Укрэнерго» ограничивает межгосударственное сечение для импорта дешевой электроэнергии.

Иначе говоря, в стране отсутствует действительно конкурентный рынок электроэнергии, что и приводит к необоснованному завышению ее цены.

В частности, из-за высоких цен на энергоносители в ноябре 2024 — марте 2025 года мы вынуждены были остановить одну из наших двух доменных печей — с целью минимизации наших убытков. В ожидании нормализации стоимости энергетики после завершения зимнего периода мы возобновили в конце марта работу двух доменных печей и надеялись достичь положительной рентабельности производства уже во втором квартале. Но с текущими ценами на энергоносители мы рискуем остаться убыточными уже четвертый год подряд, ведь мы не можем просто взять и переложить эти расходы на наших покупателей, поскольку цены на нашу продукцию устанавливаются рынком.

На этом фоне и Энергоатом, и Укргидроэнерго за 2024 год показали значительную операционную прибыль, в то время как наш комбинат выживает фактически только благодаря финансовой поддержке материнской кампании, которая за последние три года влила в нас уже более 1 млрд долл. средств.

Но было бы неправильно надеяться на то, что такая поддержка может продолжаться бесконечно, поскольку любой бизнес по своей сути должен быть прибыльным. Убыточный бизнес не может существовать долго.

Некоторые предприятия отрасли, в частности криворожские, уже свернули свою деятельность из-за высокой стоимости электроэнергии. Это очень опасная тенденция. Если мы хотим, чтобы украинская экономика и наше крупнейшее отраслевое предприятие выжили, в Украине должна быть рыночная и конкурентная цена на электроэнергию, которая позволит выпускать конкурентоспособную продукцию. Бизнес, работающий в военных условиях и несущий убытки, уже слишком истощен, чтобы на него еще можно было возложить бремя завышенных цен на энергоресурсы.

Для улучшения ситуации бизнес должен иметь беспрепятственный доступ к импорту электроэнергии. В свою очередь, НКРЭКУ как регулятор должен играть роль арбитра между потребителем и энергокомпаниями и мониторить процессы ценообразования участниками рынка, которые используют свое доминантное положение, в частности Энергоатомом.

Если государство не вмешается в ситуацию и она будет оставаться такой же, то при такой стоимости энергетики наше предприятие не сможет существовать рентабельно и вынуждено будет тоже сворачивать свою деятельность.

А поскольку это, по сути, градообразующее предприятие — это может иметь серьезные гуманитарные и социальные последствия для города: под угрозой окажется работа более 18 тысяч работников, более 50 тысяч членов их семей могут остаться без источника доходов.

Также это может привести к потере налоговых поступлений. За 2024 год наши платежи в бюджеты всех уровней составляли около 6.7 млрд грн. В частности, Кривой Рог может недополучить треть доходов городского бюджета.

Еще одним следствием может быть сокращение поступления валютной выручки в страну, это более чем 1 млрд долл. в год.

Резюмируя, хочу подчеркнуть, что суть ответственного бизнеса — быть партнером государства и общин, в которых он работает. Но убыточный бизнес не может быть жизнеспособным. Для выживания бизнеса необходимы экономические предпосылки, которые позволят ему быть конкурентоспособным на рынке. Одним из важнейших таких условий сейчас является нормализация стоимости энергоносителей, и в этом нам необходима поддержка со стороны государства.