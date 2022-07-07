Бессменный лидер. Названы наиболее популярные в Украине электромобили — ТОП-5

7 июля, 19:14
Nissan LEAF нового поколения (Фото:DR)

Nissan LEAF нового поколения (Фото:DR)

Автор: Артем Ильин

В июне 2022 года самым популярным электромобилем в Украине остался Nissan Leaf.

В июне в Украине были поставлены на учет 1055 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). «Из этого количества легковых автомобилей — 958 шт. и 97 коммерческих авто», — сообщили в ассоциации Укравтопром.

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В мае этого года было зарегистрировано 1016 полностью электрических автомобилей. По отношению к июню прошлого года регистрации легковых электромобилей увеличились на 65%, а коммерческих в 2,4 раза.

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«В регистрациях легковых электромобилей доля новых составила 14% по сравнению с 10% годом ранее. В коммерческом сегменте, как и в прошлом году, только два автомобиля были новыми», — уточняют в Укравтопроме.

Лидером рынка полностью электрических авто снова стал Nissan Leaf — 196 регистраций.

Вторым по популярности оказался Volkswagen ID.4 — 72 авто.

На третьем месте Volkswagen е-Golf — 70 шт.

Четвертый TESLA Model 3 — 58 шт.

Пятое место по итогам июня у Renault Zoe — 57 зарегистрированных авто.

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Теги:   Автомобиль Укравтопром Электромобили Tesla Nissan Leaf Renault Zoe

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