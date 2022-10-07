Впервые за три года. Samsung ожидает падения доходов на треть 7 октября, 13:09 Прибыли Samsung в этом году упадут из-за замедления мировой экономики (Фото:Samsung)

Технологический гигант Samsung предупредил о падении прибыли на 32% из-за снижения спроса на электронику, вызванного замедлением мировой экономики.

Об этом сообщает BBC.



По оценкам южнокорейской компании, ее квартальная операционная прибыль составила около $7,6 млрд.

Прибыли Samsung пострадали из-за того, что мировые цены на микросхемы памяти упали в результате ослабления спроса на потребительскую электронику. Предусмотренное компанией падение прибыли на треть будет означать первое снижение квартальной прибыли Samsung в годовом исчислении почти за три года.

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В четверг, 6 октября, американский производитель микросхем Advanced Micro Devices (AMD) также заявил, что пострадал от падения спроса на компьютеры.

Эксперт фирмы по анализу рынка Counterpoint Research Нил Шах отметил в комментарии BBC, что «это будет общей тенденцией для компаний во второй половине 2022 года из-за ослабления потребительского спроса».

Продажи электронных устройств пострадали, поскольку рост инфляции, более высокие процентные ставки и последствия вторжения России в Украину сдерживают людей от покупок. Это заставило фирмы, покупающие микросхемы памяти, например производителей смартфонов и персональных компьютеров, сократить закупки.

Аналитики технологической индустрии прогнозируют, что цены на память будут продолжать падать в течение следующих трех месяцев, поскольку спрос не восстановится до начала следующего года.