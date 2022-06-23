Вот так вираж. Новая турецкая авиакомпания будет использовать самолеты Azur Air Ukraine для полетов в Россию

23 июня, 21:13
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Самолет новой турецкой авиакомпании MGA Aviation, ранее принадлежавший Azur Air Ukraine (Фото:avianews.com)

Самолет новой турецкой авиакомпании MGA Aviation, ранее принадлежавший Azur Air Ukraine (Фото:avianews.com)

Автор: Артем Ильин

Новая турецкая авиакомпания получила первые самолеты. Раньше они летали в цветах Azur Air Ukraine. Их планируют использовать для перевозки русских туристов.

Новая турецкая авиакомпания MGA Aviation (Mavi Gök Aviation) начала регистрацию первых самолетов в Турции, чтобы на них возить туристов в Анталью. Об этом сообщает avianews.com.

Первым турецкую регистрацию TC-MGD получил Boeing 737−800, который ранее летал в украинской авиакомпании Azur Air Ukraine под номером UR-AZE. Вторым украинским Boeing 737−800 для MGA станет борт с регистрацией UR-AZF или UR-AZG.

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Примечательно, что в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины все эти самолеты по состоянию на 23 июня 2022 года числились за ООО Авиакомпания Азур Эйр Украина.

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Авиационный турецкий портал airporthaber.com опубликовал фотографию процесса, как ливрею украинского авиаперевозчика закрывают наклейками с опознавательными знаками MGA.

Турецкое издание о туризме turizmguncel.com отмечает, что новая авиакомпания связана с туроператором ANEX Tour, который работал на российском и украинском рынке. Он преимущественно возил туристов на самолетах собственных авиакомпаний Azur Air (Россия) и Azur Air Ukraine (Украина).

Российская авиакомпания Azur Air сегодня опровергла свою связь с новым авиаперевозчиком, сославшись, что на фото самолетов виден логотип Azur air Ukraine. «Компании Azur air и Azur air Ukraine не связаны между собой. О том, какие взаимоотношения могли возникнуть между Azur air Ukraine и MGA, нам неизвестно», — заявил представитель компании.

В российской авиакомпании, ссылаясь на публикации в СМИ, заявили, что MGA создается в том числе для перевозки российских туристов на турецкие курорты. «Поскольку в летнем расписании Azur air будет фокусироваться именно на рейсах в Турцию для российских граждан, мы рассматриваем возможное появление нового турецкого перевозчика на этих воздушных линиях как риск ужесточения конкуренции», — добавил представитель российской компании.

Ранее сообщалось, что российский Azur air приостановит эксплуатацию 10 из 22 имеющихся у нее самолетов для экономии запчастей. До введения санкций против РФ в парке Azur air было 35 лайнеров, все — американские Boeing.

В парке Azur air Ukraine сейчас числится 11 самолетов.

Украинский и российский авиаперевозчики формально являлись независимыми. Но они регулярно обменивались бортами, не меняя окраски самолетов, отмечают в avianews.com.

В апреле этого года стало известно о создании в Турции новой авиакомпании, которая будет базироваться в Анталии.

Также сообщалось, что парк нового турецкого перевозчика будет сформирован из четырех самолетов: двух Boeing 737 и двух Boeing 777.

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Теги:   Туризм Авиация Авиаперевозчики Турция Azur Air Ukraine

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