Вот так вираж. Новая турецкая авиакомпания будет использовать самолеты Azur Air Ukraine для полетов в Россию 23 июня, 21:13 Цей матеріал також доступний українською Самолет новой турецкой авиакомпании MGA Aviation, ранее принадлежавший Azur Air Ukraine (Фото:avianews.com)

Новая турецкая авиакомпания получила первые самолеты. Раньше они летали в цветах Azur Air Ukraine. Их планируют использовать для перевозки русских туристов.



Новая турецкая авиакомпания MGA Aviation (Mavi Gök Aviation) начала регистрацию первых самолетов в Турции, чтобы на них возить туристов в Анталью. Об этом сообщает avianews.com.

Первым турецкую регистрацию TC-MGD получил Boeing 737−800, который ранее летал в украинской авиакомпании Azur Air Ukraine под номером UR-AZE. Вторым украинским Boeing 737−800 для MGA станет борт с регистрацией UR-AZF или UR-AZG.

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Примечательно, что в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины все эти самолеты по состоянию на 23 июня 2022 года числились за ООО Авиакомпания Азур Эйр Украина.

Авиационный турецкий портал airporthaber.com опубликовал фотографию процесса, как ливрею украинского авиаперевозчика закрывают наклейками с опознавательными знаками MGA.

Турецкое издание о туризме turizmguncel.com отмечает, что новая авиакомпания связана с туроператором ANEX Tour, который работал на российском и украинском рынке. Он преимущественно возил туристов на самолетах собственных авиакомпаний Azur Air (Россия) и Azur Air Ukraine (Украина).

Российская авиакомпания Azur Air сегодня опровергла свою связь с новым авиаперевозчиком, сославшись, что на фото самолетов виден логотип Azur air Ukraine. «Компании Azur air и Azur air Ukraine не связаны между собой. О том, какие взаимоотношения могли возникнуть между Azur air Ukraine и MGA, нам неизвестно», — заявил представитель компании.

В российской авиакомпании, ссылаясь на публикации в СМИ, заявили, что MGA создается в том числе для перевозки российских туристов на турецкие курорты. «Поскольку в летнем расписании Azur air будет фокусироваться именно на рейсах в Турцию для российских граждан, мы рассматриваем возможное появление нового турецкого перевозчика на этих воздушных линиях как риск ужесточения конкуренции», — добавил представитель российской компании.

Ранее сообщалось, что российский Azur air приостановит эксплуатацию 10 из 22 имеющихся у нее самолетов для экономии запчастей. До введения санкций против РФ в парке Azur air было 35 лайнеров, все — американские Boeing.

В парке Azur air Ukraine сейчас числится 11 самолетов.

Украинский и российский авиаперевозчики формально являлись независимыми. Но они регулярно обменивались бортами, не меняя окраски самолетов, отмечают в avianews.com.

В апреле этого года стало известно о создании в Турции новой авиакомпании, которая будет базироваться в Анталии.

Также сообщалось, что парк нового турецкого перевозчика будет сформирован из четырех самолетов: двух Boeing 737 и двух Boeing 777.



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