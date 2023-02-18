Цены, коррупция и сальмонеллез. Куриные яйца стали причиной очередного скандала — рассказываем подробности 18 февраля, 08:33 Сюжет Эксклюзив NV Яйцо-пашот из меню кафе-кондитерской Honey (Фото:Honey via facebook)

Яйца становятся самым скандальным продуктом в Украине. После резкого роста цен и коррупционной лихорадки — сальмонел. Среди пострадавших известный бизнесмелла, который обвинил одного из крупнейших производителей яиц. Что случилось и кто виноват?

В конце января известный одесский бизнесмен Андрей Ставницер попал в больницу. Об этом он сообщил в Facebook, пообещав позже обнародовать детали. На тот момент в его окружении ждали результатов токсикологической экспертизы.

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Параллельно в одном из киевских кафе несколько посетителей заразились сальмонеллезом.

Первое время казалось, что это две разных истории.

Позавчера Ставницер наконец-то рассказал, что заболел сальмонеллезом после завтрака в кафе. Также выяснилось, что заведение находится в Киеве.

Но бизнесмен обвинил не поваров, а одного из крупнейших украинских производителей яиц. NV Бизнес разобрался с деталями очередного яичного скандала, который может перерасти в репутационный или даже бизнес-кризис. Но при этом может быть найдено решение для всего украинского птицеводства.

В сырых яйцах может прятаться опасность - сальмонеллез / Фото: makidotvn/depositphotos.com

Не очень медовый завтрак

История оказалась немного запутанной из-за того, что Андрей Ставницер лечился в Одессе. А в это же время в Киеве разгорался скандал с массовым отравлением сальмонеллой — бактерией, вызывающей сальмонеллез, заболевание с тяжелыми симптомами. Поэтому сначала никто не связал эти события.