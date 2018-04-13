Salateira открыла первый украинский ресторан за пределами Киева

Украинская сеть ресторанов Salateira открыла первый ресторан в Украине за пределами Киева – в Харькове.

Об этом говорится в сообщении компании.

Ресторан расположился в ТРЦ Караван. Новое заведение стало 14-ым в мире. Его площадь - 124 кв. м.

Сеть ресторанов Salateira начала работу в 2011 году и уже насчитывает 10 ресторанов в Киеве, 2 в Минске (Беларусь) и один в Аликанте (Испания). В Дубае (ОАЭ) у сети также был один ресторан, который был открыт летом 2016 года, а в феврале 2017-го сеть закрыла данное заведение.

Напомним, что в сентябре 2017 года Salateira открыла первое заведение по франчайзингу в Аликанте (Испания).

Кроме того, Salateira заявляла, что заинтересована в открытии ресторанов сети в Варшаве, Лондоне, Милане, Нью-Йорке, Сингапуре и Токио.