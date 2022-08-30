Уйти спокойно не дадут. ExxonMobil будет судиться с РФ, чтобы избавится от доли в проекте Сахалин-1 30 августа, 19:22 ExxonMobil пытается выйти их бизнеса в РФ через суд (Фото:File photo / Reuters)

Американская компания ExxonMobil официально уведомила власти РФ, что подаст в суд, если они не разрешат компании избавиться от 30% в операторе проекта Сахалин-1.

Как пишет The Wall Street Journal, это — первый шаг процедуры досудебного урегулирования, но в данном случае он означает, что ExxonMobil на нее не надеется, говорят источники издания.

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Как предполагается, компания скорее всего переждет отведенный на урегулирование срок и подаст арбитражный иск за рубежом. Он может длится годами, но благоприятный вердикт позволит обратить взыскание на российские активы.

Как известно, операции с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических проектах с начала августа заблокированы указом Владимира Путина.

Доли в Сахалин-1 распределены следующим образом: Exxon Neftegas Ltd. (оператор проекта) — 30%, SODECO (Япония) — 30%, Роснефть — 20%, ONGC (Индия) — 20%.

Роснефть заявила WSJ, что вина в финансовых разногласиях партнеров лежит на Exxon, остановившей добычу в одностороннем порядке с мая.

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Как сообщалось, ExxonMobil заявила о завершении работы в РФ еще в начале марта.

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