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Садовый рассказал, каким бизнесом владеет в Украине

Сегодня, 17:06
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Садовый рассказал, каким медийным бизнесом владеет в Украине

Фото: НВ

Глава партии Объединение Самопомич и мэр Львова Андрей Садовый рассказал, каким бизнесом владеет в Украине.

В интервью журналу Новое Время политик сообщил, что перед тем как стать мэром, переписал все акции 24 Канала, радио Люкс и сайта на супругу.

"Да, 24 Канал, радио Люкс, сайт, весь этот медийный холдинг. Перед тем как стать мэром, я переписал все акции на супругу. У нее большинство", -  сказал он.

Также по его словах, еще больше 20% имеет друг семьи бизнесмен Роман Андрейко.

"И это бизнес, который фактически кормит семью. Жена еще хотела ресторан, но так и не вышло. Это все", - добавил он.

Читайте полный текст интервью с Андреем Садовым в свежем номере журнала Новое Время №45-46 от 6 декабря 2018 года.

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