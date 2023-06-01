Россия нарушила все договоренности. Зерновой коридор прекратил работу — Минвосстановления 1 июня, 17:40 Зерновое соглашение 17 мая продлили на два месяца (Фото:Mehmet Emin Caliskan / Reuters)

Совместный координационный центр в Стамбуле объявил о невозможности составить инспекционный план на 1 июня из-за очередного безосновательного отказа российской делегации регистрировать входящий флот к участию в зерновой инициативе.

«Деструктивная позиция России и отсутствие зарегистрированных судов на инспекцию делает невозможным составление инспекционного плана на 1 июня», — заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

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В течение двух дней, 30 и 31 мая, РФ без объяснений зарегистрировала для инспекции только 1 входящее судно в порт Черноморск, в то время как другие стороны СКЦ подтвердили к участию в зерновой инициативе 10 судов на три порта.

«В очереди на инспекцию в территориальных водах Турции ожидают 50 судов, на которые должно быть загружено 2,4 млн тонн продовольствия для мира. Это почти вдвое больший объем, чем было экспортировано в мае. Некоторые суда ожидают инспекции СКЦ более 3 месяцев. Это более $1 млрд убытков, которые сказываются на конечной стоимости продовольствия для мира. Таким образом Россия в очередной раз нашла способ ограничить мир в еде. Блокирование регистрации нового входящего флота, как и блокирование крупнейшего порта Пивденный, является грубым нарушением условий Зерновой инициативы, под которой подписалась и страна-агрессор», — заявили в министерстве.

За 10 месяцев работы Зерновой инициативы экспортировано более 30,5 млн тонн продукции украинских аграриев.

«Семь месяцев продолжается саботаж и торможение работы со стороны российской делегации в СКЦ, в результате которого мир недополучил минимум 20 млн тонн продовольствия», — добавили в Минвосстановления.

Инфографика: Мінвідновлення

Как сообщалось, ранее в блокировании зерновой сделки Россию обвинил президент Украины Владимир Зеленский.