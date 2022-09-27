Business as usual. С начала войны в гостендерах на почти 1 млрд грн победило около 200 компаний, связанных с РФ или Беларусью 27 сентября, 15:04 В Украине, несмотря на войну, продолжают успешно работать компании, связанные с РФ или Беларусью (Фото:Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ)

С начала полномасштабной войны 191 компания, имеющая связи с Россией и Беларусью, победила в государственных тендерах на общую сумму более 985 млн грн.

Об этом свидетельствуют результаты исследования государственных закупок аналитиками центра R&D YouControl.

С марта по июль 2022 года компании, связанные со странами-агрессорами, выиграли более 1800 государственных тендеров:

Видео дня

наибольшее количество контрактов было заключено в марте — 535 на сумму около 140 млн грн;

в апреле — 311 контрактов на сумму чуть более 179 млн грн;

в мае — 339 договоров на рекордные за полгода 338,66 млн грн;

в июне — 502 контракта на 318,46 млн грн;

в июле — 155 договоров на общую сумму 9,6 млн грн;

в августе компаний-победителей тендеров по связям с Россией или Беларусью обнаружено не было.

Фото: youcontrol.com.ua

Около 50% от исследуемых компаний, имеющих враждебный след и выигравших в гостендерах за полгода войны, работают в сфере розничной и оптовой торговли разными товарами. Чуть более 20% предприятий в перерабатывающей промышленности. Основными направлениями деятельности около 10% предприятий профессиональная, научная и техническая деятельность.

21 компания, имеющая российско-белорусские связи и участвовавшая в государственных тендерах в период март-август, входит или имеет отношение к финансово промышленным группам. В частности, российские группы Катрен и Татнефть и Group DF Дмитрий Фирташ.

Более 75% от общей суммы победных тендеров выиграли компании, входящие в международные холдинги (группы), участники работающих по российскому законодательству. В частности, это фармацевтические дистрибьюторы Рош Украина, Ново Нордиск Украина и Байер. Сумма заключенных государственных контрактов за полгода составила около 671 млн грн.

Компании, имеющие в своей структуре собственности участников/бенефициаров из РФ и Беларуси, стали победителями тендеров на общую сумму более 151 млн. грн.

Украинские компании, прямо или косвенно владеющие долями в уставных капиталах российских компаний, за период с марта по август включительно, получили государственных заказов на сумму более 87 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове работает 340 российских компаний.