Стало еще хуже. С крупнейшим зарубежным активом Роснефти разрывают контракты на фоне санкций

Владельцы трех судов, зафрахтованных индийской компанией Nayara Energy, попросили разорвать свои контракты с компанией под давлением санкций ЕС, наложенных на этот нефтеперерабатывающий завод.

Об этом пишет Reuters.

Nayara, контрольный пакет акций которой принадлежат российским компаниям, включая нефтяного гиганта Роснефть, управляет третьим по величине нефтеперерабатывающим заводом в Индии и экспортирует нефтепродукты, а также поставляет их на внутренний рынок.

Новые санкции Европейского Союза, обнародованные 18 июля, направленные против России и ее энергетического сектора из-за войны Москвы в Украине, все больше негативно влияют на компанию Nayara. Ранее агентство Reuters сообщало, что компания была вынуждена сократить объемы производства на своем нефтеперерабатывающем заводе мощностью 400 000 баррелей в день из-за ограничений в хранении топлива.

Индийские компании Seven Islands Shipping и Great Eastern Shipping (GESCO) попросили Nayara снять с контрактов три танкера для перевозки чистых продуктов, ссылаясь на беспокойство относительно санкций, сообщили пять источников Reuters.

Seven Islands добивается освобождения своих среднемагистральных судов Bourbon и Courage, тогда как GESCO добивается возвращения судна Jag Pooja, сообщили источники.

Индия стала крупнейшим импортером российской морской сырой нефти с момента начала Москвой полномасштабного вторжения в Украину в начале 2022 года.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что танкер с российской нефтью Urals был перенаправлен из порта Вадинар Nayara после объявления санкций ЕС, тогда как два других танкера не загружали там нефтепродукты.

Генеральный директор Nayara ушел в отставку после новых санкций, а компания подала иск в суд в Индии против Microsoft после того, как американский программный гигант приостановил услуги для фирмы.

Как сообщалось, план российского нефтяного гиганта Роснефти продать свою долю в индийской компании Nayara Energy Ltd. может оказаться под угрозой из-за новых ограничений со стороны Европейского Союза.

Роснефть провела переговоры с Reliance Industries Ltd., принадлежащей миллиардеру Мукешу Амбани, относительно возможной продажи доли в Nayara. При этом санкции усложнят для Reliance покупку доли в конкуренте, поскольку это может поставить под угрозу бизнес компании в Европе, регионе, который регулярно импортирует индийское топливо, включая дизельное топливо.

Nayara эксплуатирует нефтеперерабатывающий завод мощностью 400 000 баррелей в день и владеет почти 7000 торговыми точками по продаже топлива по всей Индии. Компания также строит интегрированный нефтехимический завод рядом со своим нефтеперерабатывающим заводом.

Роснефть стремилась выйти из своего индийского предприятия, поскольку компания не смогла репатриировать свои прибыли из-за санкций.

В пятницу, 18 июля, послы 27 стран-членов Европейского Союза одобрили 18-й пакет санкций против страны-агрессора России.

При этом в санкционный пакет впервые внесли изменения в реестр флагов и крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Роснефти в Индии.

Роснефть рассматривала возможность продажи доли в индийской Nayara Energy, которую приобрела в 2017 году.