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С 16 декабря между Запорожьем и Ужгородом будет курсировать новый пассажирский поезд

Сегодня, 19:14
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Поезд будет проезжать Днепр, Белую Церковь, Львов, Воловец, Мукачево

Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia via Facebook

С воскресенья, 16 декабря, Укрзализныця запускает новый пассажирский поезд №3/4, который будет курсировать между Запорожьем и Ужгородом через Днепр.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook и.о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов.

Кроме Днепра, поезд будет останавливаться в Белой Церкви, Львове, Воловце, Мукачеве.

Из Запорожья он будет выезжать в 14:40, а прибывать в Ужгород - в 11:06 следующего дня. Отправка из Ужгорода - в 13:20, прибытие в Запорожье в 10:14 следующего дня.

Ранее Укрзализныця объявила о запуске с 20 декабря нового поезда № 90/89 Львов - Перемышль.

Теги:   Днепр Белая Церковь Мукачево Запорожье Ужгород Поезд Укрзализныця Львов

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