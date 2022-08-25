И останавливаться не собирается. Норвегия уверенно обогнала РФ по поставкам газа в Европу — инфографика 25 августа, 16:28 Норвегия готова добывать свыше 120 млрд кубометров газа в год до 2030-го (Фото:simonstones / pixabay)

Норвегия обогнала Россию по поставкам газа в ЕС и рассчитывает поддерживать рекордный уровень добычи до 2030 года.

Об этом завил министр энергетики Норвегии Терье Аасланд, сообщает Reuters.

По его словам, Норвегия планирует поддерживать свой нынешний высокий уровень добычи газа до конца десятилетия, поскольку Европа планирует отказаться от российского импорта из-за вторжения в Украину.

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По прогнозам, в 2022 году Норвегия добудет около 122 млрд кубометров газа, что на 8% больше, чем в 2021 году, и, возможно, побьет рекорд добычи, установленный пять лет назад.

«Я ожидаю, что мы сможем поддерживать уровень добычи, на котором мы сейчас находимся, до 2030 года», — сказал Аасланд.

«Мы видим, что есть проекты, а также планы по разработке и эксплуатации, которые могут помочь сохранить высокие объемы газа в будущем», — добавил он.

В настоящее время Норвегия является крупнейшим поставщиком газа в Европу, обогнав РФ, которая сократила поставки газа.

Министр также сказал, что он более чем уверен в долгосрочном спросе на норвежский газ в Европе после подписанного в июне соглашения об увеличении импорта газа с норвежского континентального шельфа.

Как сообщалось, 25 августа цены на газ в Европе превысили $3200 за тысячу кубов.

Газпром летом снизил прокачку и по Северному потоку, и по территории Украины.

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