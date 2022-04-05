Сигнал для партнеров из 27 стран. Украина возобновила реэкспорт газа, прерванный из-за российского вторжения 5 апреля, 14:14 Цей матеріал також доступний українською Газ, ввезенный в Украину после 3 апреля, можно отправлять на реэкспорт (Фото:АО Укртрансгаз)

Министерство энергетики возобновило реэкспорт природного газа из Украины, внеся соответствующие изменения в приказ № 99 от 3 марта 2022 года, которым реэкспорт ранее был остановлен из-за российского вторжения.

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«Изменения распространяются на газ, который будет ввозиться на территорию Украины с 3 апреля 2022 года для дальнейшего хранения в подземных газохранилищах в режиме таможенный склад, в том числе с транспортировкой по специальному тарифу short-haul», — завили 4 апреля в АО Укртрансгаз, компании-операторе газохранилищ Украины.

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В Укртрансгазе добавили, что газ, ввезенный на территорию Украины до 3 апреля 2022 года, все еще подпадает под запрет на реэкспорт, однако может быть растаможен и реализован на территории страны.

«Мы приветствуем решение возобновить реэкспорт природного газа из Украины. Восстановление реэкспортных операций — важный сигнал для наших иностранных заказчиков услуг, которые сегодня работают в 27 странах. Надеемся, что в новом сезоне закачки газа они будут рассматривать украинские газохранилища как площадку для хранения природного газа», — завил и.о. гендиректора Укртрансгаз Сергей Перелома.

Как сообщалось, ранее министр энергетики Герман Галущенко предложил европейским партнерам использовать ПХГ Украины для формирования стратегических запасов газа.

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