Рынок, который потерял Газпром. Азербайджан удвоит поставки газа в Европу 20 января, 11:35 Президент Азербайджана Ильхам Алиев (Фото:Official web-site of President of Azerbaijan / Handout via Reuters)

Экспорт азербайджанского газа в Европу к 2027 году увеличится минимум до 20 млрд кубометров в год.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Интерфакс-Украина.

«В 2021 году наш экспорт на рынок ЕС превысил 8 млрд кубометров, в этом году он будет не менее 11,6 млрд кубометров. Очень быстрый рост…», — сказал он.

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«Меморандум о взаимопонимании, подписанный между ЕС и Азербайджаном летом 2022 года, предполагает, что к 2027 году мы удвоим поставки. Таким образом, поставки в ЕС будут как минимум на уровне 20 млрд кубометров», — заявил президент Азербайджана.

«Общий же объем экспорта (в 2023 году, — ред.) составит 24 млрд кубометров», — отметил он.

По словам Алиева, для увеличения поставок азербайджанского газа в ЕС необходимо увеличение числа интерконнекторов в Европе. «Для этого в Европе должно быть больше интерконнекторов и один из них в конце прошлого года был открыт — интерконнектор Греция-Болгария. Это позволило начать поставки в Болгарию, а с этого года — в Румынию», — подчеркнул президент Азербайджана.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. В настоящее время покупателями азербайджанского газа в ЕС являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.

Ранее сообщалось, что мощности Трансадритаческого газопровода (TAP), снабжающего Южную Европу, увеличат в два раза даже без прокладки новых труб.