Взлет до трехлетнего максимума. Рынки отреагировали на торговое соглашение США с Китаем

В пятницу, 27 июня, азиатские акции достигли самого высокого уровня за последние три года, следуя за ралли на Уолл-стрит.

В то же время, доллар США упал из-за опасений относительно независимости Федеральной резервной системы и ожиданий скорейшего снижения процентных ставок, сообщает Reuters.

Как говорится в материале, фондовые индексы по всему миру, по всей видимости, завершат неделю на позитивной ноте, поскольку опасения по поводу напряженности на Ближнем Востоке и неопределенности по поводу тарифов и торговых соглашений пока отошли на второй план.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии от MSCI. В начале сессии индекс достиг самого высокого уровня с ноября 2021 года, в то время как индекс запасов по всему миру достиг нового рекордного максимума в четвертой сессии подряд.

Фьючерсы EUROSTOXX 50 и фьючерсы DAX выросли более чем на 0,5%, тогда как фьючерсы FTSE практически не изменились.

Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,1% каждый.Причиной оптимистичного настроения стала новость о том, что Вашингтон достиг соглашения с Пекином об ускорении поставок редкоземельных металлов в США.

Японский Nikkei вырос на 1,4% и впервые за пять месяцев превысил отметку в 40 000. Акции в Гонконге и материковом Китае торговались с небольшим снижением, хотя индекс CSI 300 ожидается рост на 2,6% за неделю, что станет максимальным показателем с ноября 2024 года.

Что касается сырьевых товаров, цены на нефть, как ожидается, еженедельно снизятся на фоне соблюдения режима прекращения огня между Ираном и Израилем и ослабления опасений относительно рисков поставок на Ближний Восток.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,58% до $68,12 за баррель, в то время как американская нефть выросла на 0,6% до $65,63 за баррель в пятницу, но обе цены, как ожидается, упадут более чем на 10% за неделю. Спотовая цена на золото упала на 1% до 3294,50 доллара за унцию.

Ранее сообщалось, что в апреле 2025 года США ввели пошлины на импорт товаров из большинства стран-партнеров, в пределах от 10% до 49%. Впоследствии действие тарифов было приостановлено на 90 дней для проведения двусторонних переговоров.

Наиболее острое противостояние произошло между США и Китаем. Обе стороны неоднократно повышали таможенные ставки, которые достигли 145% со стороны США и 125% со стороны КНР. После этого начались переговоры по отдельному торговому соглашению, которые требовали личного участия Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

26 июня 2025 года президент США Дональд Трамп заявил о том, что США подписали торговое соглашение с Китаем и планируют аналогичное с Индией.