Ryanair запустил рейс из Харькова в Краков Вчера, 20:33 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Regis Duvignau Ryanair запустил рейс из Харькова в Краков REUTERS/Regis Duvignau

Ирландский лоукост Ryanair открыл рейс из Харькова в польский Краков.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

«Ну что же, после того как Львов и Киев стали абсолютно привычными аэропортами для пассажиров Ryanair, а многим уже кажется, что так было всегда, а не с 2018 года, — наступила очередь Харькова. Сегодня состоялся первый полет Харьков-Краков лоукостом № 1 Европы», — написал Омелян.

Рейсы Ryanair Харьков-Краков будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Цены на билеты на данный рейс стартуют от 12 евро.

Омелян также отметил, что 19 июня ожидается Ryanair в Одессе.