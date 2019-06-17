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Ryanair запустил рейс из Харькова в Краков

Вчера, 20:33
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Ryanair запустил рейс из Харькова в Краков - фото

REUTERS/Regis Duvignau

Ryanair запустил рейс из Харькова в Краков

Ирландский лоукост Ryanair открыл рейс из Харькова в польский Краков.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

«Ну что же, после того как Львов и Киев стали абсолютно привычными аэропортами для пассажиров Ryanair, а многим уже кажется, что так было всегда, а не с 2018 года, — наступила очередь Харькова. Сегодня состоялся первый полет Харьков-Краков лоукостом № 1 Европы», — написал Омелян.

Рейсы Ryanair Харьков-Краков будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Цены на билеты на данный рейс стартуют от 12 евро.

Омелян также отметил, что 19 июня ожидается Ryanair в Одессе.

Теги:   Харьков RyanAir Владимир Омелян

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