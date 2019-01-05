Елена Волошина
Семь мыслей о лидерстве и бизнесе в Украине
Евгений Камашев
Семь мифов о MBA
Юрий Голляк
Что не так с нормой потребления газа
Андрей Саварец
Таможня готовится к перезапуску

Ryanair уже в шестой раз оценили как худшую авиакомпанию в Европе

Сегодня, 19:46
616
Цей матеріал також доступний українською

Рейтинг составила группа Which?

Согласно данным рейтинга исследовательской группы Which? лоукостер Ryanair уже шестой год подряд оценивается как худшая авиакомпания в Европе.

Об этом сообщает The Guardian.

Несмотря на то, что Ryanair пользуются больше пассажиров, чем любой другой авиакомпанией в Европе, ею также и чаще всего отказываются летать.

Самые низкие оценки лоукостер получил за уровень посадки, комфорта сидений, условий салона самолета, а также за пищу и напитки.

Также Which? раскритиковала Ryanair из-за отказа выплатить компенсацию пассажирам, пострадавшим от забастовок сотрудников компании.

Первое место в рейтинге заняла авиакомпания Aurigny Air Services, которая базируется на Нормандских островах. Второе место - швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines, а третье - британский лоукостер Jet2.com.

Ryanair анонсировал создание в Украине большого IT-хаба

Теги:   Лоукосты RyanAir Лоукостер Авиакомпания

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Выбор редакции

STYLE/LIFE/Путешествия

Сегодня, 18:45

article_img
Путешествие высотой шесть километров. Опыт восхождения на гору Килиманджаро
STYLE/Искусство/Музыка

Вчера, 21:31

article_img
Всемирный гимн Рождества. Краткая история Щедрика
Радио НВ/Місце в історії

Сегодня, 19:30

article_img
Пропаганда образца XVI века. Как и почему Москва всегда мечтала стать “третьим Римом”

ТОП-3 блога

Елена Волошина - фото
Елена Волошина
Семь мыслей о лидерстве и бизнесе в Украине
1714
Елена Волошина - фото
Елена Волошина
Семь мыслей о лидерстве и бизнесе в Украине
1714
Евгений Камашев - фото
Евгений Камашев
Семь мифов о MBA
1593
Владимир Котенко - фото
Владимир Котенко
Налогообложение труда – откровенного разговора не избежать
16163
Юрий Голляк - фото
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками
10778
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как повлияет на экономику Украины снижение цен на нефть
5986