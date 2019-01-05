Ryanair уже в шестой раз оценили как худшую авиакомпанию в Европе Сегодня, 19:46 616 Цей матеріал також доступний українською Рейтинг составила группа Which?

Согласно данным рейтинга исследовательской группы Which? лоукостер Ryanair уже шестой год подряд оценивается как худшая авиакомпания в Европе.

Об этом сообщает The Guardian.

Несмотря на то, что Ryanair пользуются больше пассажиров, чем любой другой авиакомпанией в Европе, ею также и чаще всего отказываются летать.

Самые низкие оценки лоукостер получил за уровень посадки, комфорта сидений, условий салона самолета, а также за пищу и напитки.

Также Which? раскритиковала Ryanair из-за отказа выплатить компенсацию пассажирам, пострадавшим от забастовок сотрудников компании.

Первое место в рейтинге заняла авиакомпания Aurigny Air Services, которая базируется на Нормандских островах. Второе место - швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines, а третье - британский лоукостер Jet2.com.

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