Ryanair уже в шестой раз оценили как худшую авиакомпанию в Европе
Согласно данным рейтинга исследовательской группы Which? лоукостер Ryanair уже шестой год подряд оценивается как худшая авиакомпания в Европе.
Об этом сообщает The Guardian.
Несмотря на то, что Ryanair пользуются больше пассажиров, чем любой другой авиакомпанией в Европе, ею также и чаще всего отказываются летать.
Самые низкие оценки лоукостер получил за уровень посадки, комфорта сидений, условий салона самолета, а также за пищу и напитки.
Также Which? раскритиковала Ryanair из-за отказа выплатить компенсацию пассажирам, пострадавшим от забастовок сотрудников компании.
Первое место в рейтинге заняла авиакомпания Aurigny Air Services, которая базируется на Нормандских островах. Второе место - швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines, а третье - британский лоукостер Jet2.com.