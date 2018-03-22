Ryanair обнародовал график полетов из Украины в Польшу - СМИ

В системе ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair появились новые маршруты с графиком и временем отправки и прибытия из Украины в польские города.

Об этом сообщает польский портал fly4free.pl.

Согласно расписанию, авиарейсы Вроцлав - Киев-Борисполь и Варшава-Модлин - Львов будут выполняться по понедельникам, пятницам и воскресеньям.

Рейсы Варшава-Модлин - Киев-Борисполь будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, Познань - Киев-Борисполь - по вторникам и субботам, Краков-Львов - по вторникам, четвергам и субботам.

Рейсы по маршруту Краков-Киев-Борисполь будут выполняться по понедельникам, пятницам и средам, Гданьск - Киев-Борисполь - по понедельникам и пятницам.

Кроме того, компания запустит 15 рейсов - из Киева в Барселону, Братиславу, Вроцлав, Варшаву, Краков, Познань, Гданьск, Вильнюс, Стокгольм и Лондон; из Львова в Краков, Варшаву, Дюссельдорф, Мемминген и Лондон.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair успешно завершила переговоры с Международным аэропортом Борисполь и Министерством инфраструктуры.

Напомним, что министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал приход Ryanair в 2018 году с 200-процентной гарантией. "Будет в следующем году - 200%", - заявлял он в декабре, комментируя возможный приход Ryanair.

Кроме того, министр заявил, что до конца января украинцы услышат обнадеживающую информацию о приходе на отечественный авиационный рынок ирландского лоукостера Ryanair. 13 февраля он заявил, что Ryanair начнет летать в Украину с осени 2018 года.

15 февраля, Ryanair подтвердил информацию о начале полетов в Украину осенью 2018 года. Впоследствии в авиакомпании рассказывали, что Ryanair начнет выполнять полеты на украинском рынке с маршрута в Киев, а через некоторое время во Львов.

Напомним, 10 июля 2017 года Ryanair после длительных переговоров отменил планы по выходу на авиарынок Украины. Авиаперевозчик объяснил такое решение разногласиями с руководством Борисполя, которое отказалось выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины договоренности.

В свою очередь гендиректор Борисполя Павел Рябикин обвинил лоукостер Ryanair в незаконных требованиях. Также он заявлял, что из-за ультиматума Ryanair аэропорт может понести убытки в 2 млрд грн.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Владимир Омелян заявил, что в отказе Ryanair от запланированного входа в Украину виновен также и крупнейший авиаперевозчик страны - авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ).