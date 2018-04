Ryanair начнет летать из Украины на два месяца раньше

Ирландский лоукост авиаперевозчик Ryanair запустит рейс из Киева в Берлин уже с сентября 2018 года, тогда как ранее планировалось начать полеты из Украины только в октябре.

Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика в пятницу, 6 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Авиакомпания намерена начать полеты с 3 сентября с частотой четырежды в неделю - по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям.

"Это будет первый маршрут Ryanair в/из Украины. Полеты начнутся на два месяца раньше, чем первоначально планировалось", - заявил руководитель отдела коммуникаций Ryanair Робин Кайли, который цитируется в сообщении.

Берлин стал дополнительным, 11-м направлением из Киева, на которое Ryanair открыл продажи билетов. Полеты будут осуществляться в аэропорт Берлин-Шенефельд (Berlin Schönefeld).

Минимальная цена билетов начинается от €26,99 в одну сторону.

При этом авиаперевозчик подчеркивает, что акционная цена останется актуальной для бронирования до воскресенья, 8 апреля.

Explore the Ukrainian capital of Kiev ????✈️???????? and discover why Ryanair has started flying here from 10 different destinations across Europe https://t.co/bL45WgCAGV pic.twitter.com/Iwxb4V7jEo