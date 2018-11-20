Ryanair анонсировал создание в Украине крупного IT-хаба

Ирландская лоукостер Ryanair хочет создать в Украине четвертый по величине IT-хаб в Европе. В связи с этим компания учредит в Украине должность технического директора.

Об этом заявил коммерческий директор компании Дэвид О'Брайен, передает ЦТС.

"Компания запускает должность технического директора в Украине. Это решение мотивировано перспективой создания IT-хаба в Украине, который может стать четвертым в Европе после мадридского, вроцлавского и дублинского", - говорится в сообщении в Министерства инфраструктуры Украины.

Ранее сообщалось, что Ryanair планирует за три-пять лет инвестировать в Украину $1,5 млрд, нарастив флот до 15 самолетов и пассажиропоток до 5 млн чел.

Напомним, что свой первый рейс в Украину Ryanair запустил 3 сентября из аэропорта Борисполь по маршруту Киев - Берлин (Шенефельд). Лоукостер предлагает полеты из Киева в шесть городов Польши, по одному направлению в Германию, Испанию, Литву, Словакию, Великобританию и Швецию, а также по два направления из Львова в Германию и Польшу, одно – в Великобританию.

Ryanair – ирландский лоукостер, который осуществляет перелеты по более чем 1,8 тыс. маршрутам в 215 аэропортах, расположенных в 37 странах. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк насчитывает 400 самолетов Boeing-737-800.

В 2017 году компания увеличила выручку на 7,6% – до €7,2 млрд и чистую прибыль на 10,2% – до €1,5 млрд.