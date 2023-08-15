Сразу в два раза. Румыния увеличит транзит украинского зерна до 4 миллионов тонн в месяц 15 августа, 09:34 Сорин Гриндяну, министр транспорта и инфраструктуры Румынии (Фото:Gabriel Petrescu / Dreamstime)

Румыния удвоит транзитные мощности по перевалке украинского зерна с 2 до 4 млн тонн в месяц.

Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Румынии Сорин Гриндяну после переговоров с представителями США, Европейского Союза, Украины и Молдовы, сообщает Agerpress.

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«Мы согласились, что экспорт украинского зерна должен быть ускорен в контексте атак на украинские порты Рени и Измаил, которые произошли в последние недели. Во время этих встреч мы подчеркнули важность румынских наземных, железнодорожных и морских транспортных путей для поддержания непрерывного потока экспорта и импорта из Украины», — завил министр.

По его словам, с точки зрения транспорта на Дунае Сулинский канал является единственным жизнеспособным водным путем для этих перевозок, поэтому важно оптимизировать его пропускную способность.

«Это была чрезвычайно хорошая и плодотворная встреча, которая позволит нам, благодаря мерам, которые мы предпримем, увеличить пропускную способность транзита зерновых из Украины через Румынию, так что мы сможем достичь цели почти в 4 млн тонн в месяц с 2 млн тонн, которые мы имеем сейчас», — добавил министр.

Как сообщалось, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис, комментируя удары РФ по украинской инфраструктуре на Дунае, заявил, что такие атаки — неприемлемы.