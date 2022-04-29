Прорвали морскую блокаду. Украина впервые с начала войны отправила судно с кукурузой на экспорт, хоть и из Румынии 29 апреля, 19:29 Цей матеріал також доступний українською Румыния помогла Украине прорвать морскую блокаду (Фото:Bryan Woolston / Reuters)

Украине впервые с начала российской агрессии удалось экспортировать кукурузу морским путем — через румынский порт Констанца.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Танкер класса Panamax с 71 тыс. т украинской кукурузы отправился из Констанцы, сообщает Reuters.

В Констанцу поступило уже около 80 тыс. т украинского зерна, еще столько же на подходе к нему.

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«Поскольку морские порты Украины были заблокированы после вторжения страны-агрессора РФ в Украину в феврале, четвертый в мире экспортер зерновых культур был вынужден поставлять (зерновые, -ред.) в Румынию поездом через свою западную границу или через свои небольшие речные порты на Дунае», — сообщает агентство.

«Поддержать экспорт украинского зерна — значит предотвратить колоссальную волну мирового голода, спровоцированную блокировкой украинских портов», — заявил Виорел Панайт, глава портового оператора Comvex, организовывавшего поставки партии украинской кукурузы.

Как сообщалось, Румыния ранее предложила Украине маршрут экспорта зерновых.



До начала полномасштабной российской агрессии Украина ежемесячно экспортировала около 5 млн т сельхозпродукции через порты Одессы и Николаева, однако сейчас из-за их морской блокады со стороны РФ может ежемесячно перевозить около 500 тыс. т зерновых. Это приводит к ежемесячному недополучению страной порядка $1,5 млрд экспортных прибылей.

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