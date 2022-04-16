Помогли. Румыния освободила украинские суда от портовых сборов
Румыния поддержит украинский торговый флот (Фото:Galen Crout / Unsplash)
Суда под украинским флагом имеют приоритетный доступ к румынским портам и освобождены от оплаты портовых услуг.
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Об этом заявил министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну, сообщает ЦТС.
«Товары, предназначенные для Украины, особенно контейнеры, принимаются и разгружаются в наших портах. Для их дальнейшей транспортировки существует контейнерная линия на маршруте Констанца-Джурджулешты (Молдова)», — сообщил Гриндяну.
По его словам, с начала российского вторжения в Украину румынская портовая, железнодорожная, автомобильная и воздушная инфраструктура обеспечивает жизненно важные транспортные пути для транзита необходимых товаров и сырья в Украину и Молдову и из них.
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