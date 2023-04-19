Траяску Романия Маре. Румыния не будет ограничивать транзит украинского зерна через порты 19 апреля, 17:48 Румыния не будет ограничивать транзит украинского зерна через свои порты (Фото:www_InfoTimisoara_ro / pixabay.com)

Румыния не подвергает сомнению транзит украинской сельскохозяйственной продукции в свои порты.

Об этом завил министр агрополитики Николай Сольский по итогам онлайн-встречи с министром сельского хозяйства и сельского развития Румынии Петром Даем, сообщает Интерфакс-Украина.

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Украинская и румынская стороны обсудили вопросы экспорта и транзита украинской аграрной продукции в Румынию и через ее территорию и договорились о продолжении переговоров на очной встрече аграрных министров в Бухаресте 21 апреля.

Как сообщалось, 15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины. Польские аграрии в течение нескольких месяцев протестовали против перевозки через Польшу в третьи страны украинской агропродукции. Они заявляли, что значительная часть украинского зерна не отправляется транзитом дальше, а оседает в Польше, создавая дисбаланс на польских рынках и снижая цены на продукцию польских фермеров.

Позже о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявили Венгрия и Словакия. 19 апреля к ним присоединилась Болгария, разрешившая только транзит.

Представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер заявила, что ЕС выступает против такого запрета.

18 апреля Минагрополитики сообщило, что Украина и Польша договорились возобновить транзит украинского зерна.

19 апреля Венгрия заявила, что запретила импорт в страну 25 видов сельхозтоваров из Украины, но разрешила их транзит на особых условиях.