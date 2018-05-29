Руководство Нафтогаза решили наградить многомиллионными премиями за еще одну победу над Газпромом

Наблюдательный совет Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины поддержал выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским монополистом компанией Газпромом.

Об этом сообщил источник в Нафтогазе, передает ЭП.

Также он утверждает, что соответствующее решение принято за выигрыш второй части судебного противостояния – так называемого "транзитного" контракта.

Отмечается, что утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - $4,56 млрд). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере $45,6 млн.

На сегодня из этой суммы выплачено меньше половины ($20 млн). Остальные $25,6 млн будут выплачены только после фактического исполнения Газпромом решения Стокгольмского арбитража о необходимости выплаты Нафтогазу $2,6 млрд. Отметим, что российская компания отказывается выполнять это решение, и заявила о намерении расторгнуть договорные отношения с Нафтогазом.

Ранее сообщалось, что правление Нафтогаза в прошлом году получило премии за выигрыш первой части судебного спора с Газпромом.

В список премированных попали 8 человек. Среди них – Андрей Коболев, Сергей Перелома, Юрий Витренко, Ярослав Теклюк и Константин Пожидаев.

Общая сумма средств, сэкономленная Нафтогазом государству благодаря победе в суде Швеции составляет около $50 млрд. Выплата премий и бонусов является общемировой практикой.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

Уже 2 марта Газпром начал расторжение контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

28 мая стало известно, что Газпром направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения арбитража по транзитному контракту.