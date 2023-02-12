Снова вместе. Замминистра экономики станет топ-менеджером нефтяной госкомпании 12 февраля, 12:33 Эксклюзив NV Сергей Корецкий и Денис Кудин (оба в центре) с другими топ-менеджерами на пресс-конференции компании WOG по итогам 2016 года (Фото:Артем Ильин)

Укрнафта усиливается опытными кадрами. Что связывает экс-первого замминистра экономики и главу государственной нефтяной компании.

Денис Кудин, который в пятницу 10 февраля 2023 года был уволен с должности первого заместителя министра экономики Украины, займет одну из руководящий позиций в государственной нефтяной компании Укрнафта. Об этом NV Бізнес сообщили два независимых источника на рынке нефтепродуктов.

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Эту версию частично подтверждает сам экс-чиновник. «Мой личный следующий шаг — полностью сосредоточиться на топливном фронте», — написал на своей facebook-странице Кудин. Он отказался отвечать на уточняющие вопросы NV Бізнес, пообещав вскоре озвучить новое место работы.

Дополнено 13 февраля в 23:35: Гендиректор Укрнафты Сергей Корецкий официально объявил о назначении. Кудин возглавил направление стратегии, развития и взаимодействия с государственными органами власти.

В ноябре 2022 года Укрнафта и Укртатнафта были национализированы. Обе компании возглавил Сергей Корецкий, экс-генеральный директор топливной компании WOG.

Денис Кудин с 2013 по 2018 гг. также работал в этой компании. Он прошел путь от заместителя гендиректора по управлению персоналом до директора по розничным продажам WOG. В январе 2018 года Кудин уволился из компании. «Дальше — много учебы на Executive MBA в Лондоне и Нью-Йорке (2018 — это основное время программы), а потом снова #entrepreneurship!», — добавил написал тогда Кудин в facebook.

Однако по возвращению с учебы, он стал чиновником. В июле 2020 года Денис Кудин был назначен заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины, который тогда возглавлял Дмитрий Сенниченко. А в ноябре 2021 года Кудина назначили первым заместителем министра экономики Украины.

Государственная Укрнафта сегодня владеет одной из крупнейших в Украине сетей АЗС — около 450 действующих станций.