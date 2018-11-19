Руководитель Укрнафты пожаловался на невозможность продать нефть с аукционов

Укрнафта имеет проблемы со стабильностью денежного потока из-за того, что часто государственные аукционы, на которых компания обязана продавать нефть, срываются.

Об этом заявил председатель правления Укрнафты Марк Роллинс в программе Гроші вперед! на Радио НВ.

По его словам, из-за этого Укрнафте непросто выполнить свою инвестпрограмму. Роллинс считает, что нынешняя система аукционов не в состоянии, она не подходит под текущие рыночные условия и рыночную структуру.

"В Украине есть только один работающий крупный нефтеперерабатывающий завод и один крупный продавец сырой нефти - зачем в таких условиях нужен аукцион?", - сказал он.

Кроме того, по мнению главы Укрнафты, механизм ценообразования стартовой цены также неэффективен.

"... Между назначением цены и проведением непосредственно аукциона проходит очень много времени. Это позволяет участникам оценить обстановку на мировом рынке и решить, будут ли они в итоге что-то покупать или нет", - пояснил Роллинс.

Также такой механизм не позволяет Укрнафте экспортировать сырую нефть, если нет покупателей внутри страны.

"У нас есть один монопольный покупатель, поэтому у нас не особо широкий выбор. И если этот покупатель не участвует в аукционе, то мы так и остаемся с нефтью, которую невозможно продать", - подчеркнул глава компании.

НАК Нафтогаз Украины принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% принадлежит компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам). С 2003 года операционное управление Укрнафтой осуществляет группа Приват.