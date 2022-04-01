RuAssets. На базе YouControl cоздана платформа для выявления скрытых российских и белорусских активов 1 апреля, 19:31 Цей матеріал також доступний українською Платформа RuAssets выявляет связи компаний и людей с российскими и белорусскими физическими и юридическими лицами (Фото:YouControl)

YouControl запустил платформу RuAssets — международный инструмент для проверки связей юридических и физических лиц с российскими и белорусскими активами.

RuAssets выявляет причастность компаний и людей из разных уголков мира к российским и белорусским национальным публичным деятелям с целью замораживания их счетов и ареста имущества. Также платформа сигнализирует о связи с подсанкционными лицами, военными террористами и пропагандистами, пояснили в YouControl.

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«RuAssets призван разоблачить виновных в оккупации Украины и предупредить весь мир об угрозе сотрудничества с бизнесом, имеющим связи с РФ или Беларусью. Ведь для компаний такое сотрудничество — значительные риски: санкционные, финансовые, операционные, репутационные. Кроме того, чем быстрее международное сообщество примет решение об отказе от сотрудничества с этими странами, тем быстрее „загнутся“ компании, финансирующие войну против Украины», — пояснили в YouControl.

Возможности RuAssets:

— позволяет выявлять даже самые скрытые связи бизнесов и лиц со странами-агрессорами через цепи посредников (через родственников, работу, должностные полномочия) — инструмент покажет связь как возможный фактор риска;

— содержит полный список российских и белорусских PEP (politically exposed person) из более чем 100 источников;

— анализирует данные из официальных реестров владельцев и бенефициаров бизнесов стран СНГ и Европы (более 15 стран);

— проверяет юридические и физические лица в более чем 50 международных санкционных списках;

— сигнализирует о связи с военными террористами и пропагандистами (реестры уголовных лиц, перечень силовиков РФ);

— ежедневное обновление данных в соответствии с изменениями в реестрах и списках;

— регулярные апдейты, добавление новых источников данных.

Как отмечается, инструмент идеально подходит для правоохранительных органов и органов государственной власти, комплаенс менеджеров, AML и KYC специалистов, журналистов, независимых расследователей, работодателей, HR-специалистов, рекрутеров.

В YouControl подчеркнули, что для журналистов, уполномоченных представителей органов госвласти и правоохранительных органов платформа является бесплатной.

В YouControl также рассказали, как использовать платформу. «После входа и регистрации на главной странице сайта RuAssets следует в поиск ввести название компании, а для уточненного поиска — ID. Для проверки физлица — ФИО, для уточненного поиска — ИНН. Система покажет результаты поиска — всю имеющуюся информацию о запрашиваемом физическом или юридическом лице. Кликнув на кнопку Найти связи инструмент построит отчет, в котором можно увидеть с кем связано лицо, через какую компанию, на основе чего и какие риски эти связи могут нести для вас», — говорится в сообщении.

Инструмент можно протестировать бесплатно. Для этого следует подать заявку на сайте ruassets.com и администраторы платформы свяжутся с пользователем для предоставления тестового доступа.

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