Rozetka откроет второй магазин в регионе

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua решил открыть новую точку офлайн-продаж. Новый магазин появится в Одессе.

В частности, компания арендовала 1,8 тыс. кв. м площадей в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) FontanSky.

Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компания Colliers International Украина, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, пул арендаторов ТРЦ пополнила турецкая сеть LC Waikiki, развивающая в Украине сеть магазинов по продаже одежды, обуви и аксессуаров. Компания откроет в FontanSky магазин площадью 1,1 тыс. кв. м.

Как сообщалось, в конце августа Rozetka стала победителем электронных торгов на аренду 1,5 тыс. кв. м площади на первом этаже в здании Главпочтамта на Хрещатике в Киеве. Открытие магазина запланировано до конца 2018 года.

Также, Rozetka впервые открыла магазин в регионе – в Одессе, на территории крупнейшего жилмасива Поселок Котовского. Ранее основатель Розетки Владислав Чечеткин заявлял о планах открыть розничные представительства во всех городах-миллионниках.

Прежде офлайновые точки у магазина были только в Киеве. Первая появилась в 2007 году, через полгода после запуска Розетки. Сейчас в столице их две: объект на ул. Константиновской и гипермаркет площадью 6 тыс. кв. м на проспекте Степана Бандеры. В создание последнего инвестировали $2,5 млн, точка занимает в обороте Розетки уже 5%, рассказывал Чечеткин.

Также ранее сообщалось, что группа компаний EVO и интернет-магазин Rozetka.ua решили объединиться.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-супермаркет. В 2017 году компания увеличила выручку на 24,5% – до 6 млрд грн, а ее чистая прибыль выросла на 9,3% – до 8,9 млн грн. Летом 2017 года инвестиционная компания Horizon Capital сообщила о покупке миноритарного пакета акций Rozetka у Ирины и Владислава Чечеткиных, однако размер этого пакета не оглашался.