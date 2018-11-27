Rozetka и EVO закрыли сделку по слиянию

Крупнейший интернет-супермаркет Rozetka и маркетплейс EVO завершили сделку по созданию объединенной компании.

Об этом сообщила пресс-служба группы компаний EVO.

"Завершены формальности по слиянию группы компаний EVO и крупнейшего интернет-супермаркета Rozetka. Объединенная компания будет создавать больше возможностей для украинских предпринимателей на своих платформах, а также улучшать клиентский опыт онлайн-покупок", – говорится в сообщении.

Ранее CEO группы компаний EVO Николай Палиенко заявлял, что объединенная компания будет управляться советом директоров, в который войдут представители обеих сторон. По его словам, в ближайшее время глобальных изменений в работе группы компаний EVO не будет. Все проекты и команды продолжат свою работу.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-супермаркет. В 2017 году компания увеличила выручку на 24,5% – до 6 млрд грн, а ее чистая прибыль выросла на 9,3% – до 8,9 млн грн. Летом 2017 года инвестиционная компания Horizon Capital сообщила о покупке миноритарного пакета акций Rozetka у Ирины и Владислава Чечеткиных, однако размер этого пакета не оглашался.

В сентябре Антимонопольный комитет Украины разрешил владельцам Rozetka получить контроль над маркетплейсами группы компаний EVO.

EVO – украинская IT-компания, которая создала украинские маркетплейсы и онлайн-сервисы, где предприниматели продают свои товары и услуги. Группа реализует B2C, B2B, B2G и C2C проекты в интернете. В EVO развиваются такие площадки как Prom.ua, Satu.kz, Deal.by, Bigl.ua, Zakupki.Prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Вчасно, Shafa.ua. По данным компании, ежемесячно на маркетплейсах EVO покупатели совершают более 2 млн заказов.