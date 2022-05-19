Дефицит бензина сказался. Спрос на велосипеды и электросамокаты подскочил вдвое — Rozetka 19 мая, 17:49 Цей матеріал також доступний українською Владислав Чечеткин, соучредитель Rozetka (Фото:НВ)

С начала мая продажи велосипедов и электросамокатов на сайте онлайн-ритейлера Rozetka выросли вдвое.

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Владислав Чечеткин, соучредитель Rozetka, считает, что кроме ежегодного роста продаж таких товаров весной, в нынешнем сезоне это обусловлено в том числе сложностями с поставкой топлива для автомобилей, сообщили в компании.

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«Пик покупок велосипедов и электросамокатов пришелся на 9−15 мая. Вероятно, в первую неделю месяца наши клиенты надеялись, что нехватка топлива скоро пройдет. Однако ситуация затянулась, а погода на улице тем временем улучшилась, — рассказал Чечеткин. ― Спрос на экологический транспорт доказывает, что украинцы не ждут, пока пройдет кризис, а преодолевают его самостоятельно».

В компании не исключают, что по этой же причине в середине мая клиенты стали чаще пользоваться услугой доставки заказов курьером. Сейчас спрос на курьерскую доставку больше вырос в Днепре, в меньшей степени в Киеве и Львове.

Как сообщалось, онлайн-ритейлер возобновил работу на деоккупированных территориях. В настоящее время работают 213 точек выдачи товаров в 61 городе.

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