Рост пассажиропотока и удвоение флота: В МАУ рассказали о целях на 4 года

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) намерена за четыре года увеличить объем пассажирских перевозок вдвое - до 13,3 млн человек.

Об этом рассказал глава наблюдательного совета авиакомпании Арон Майберг, передает Интерфакс-Украина.

Компания планирует нарастить долю транзитных пассажиров на 16 процентных пунктов (п.п.) – до 60,4%.

Кроме того, в компании заявили, что в 2017 году ее пассажирские перевозки составили 6,9 млн человек, а планируемый показатель на 2018 год составляет 8,2 млн человек, на 2019 – 9,9%, 2020 – 11,4 млн. Доля транзита в 2017 году составила 52%, а на 2018 год запланирована в объеме 54,4%, 2019 – 56,9%, 2020 – 59,2%.

Также отмечается, что увеличение пассажирских перевозок пропорционально требует пополнения флота, который компания в течение четырех лет намерена увеличить на 90% - с 34 воздушных судов в 2017 году до 74 по итогам 2021 года. В 2018 году планируемый парк самолетов МАУ должен составить 46 воздушных судов, в 2019 – 56, в 2020 – 64.

Напомним, по итогам 2017 года МАУ перевезла почти 7 млн пассажиров, что на 16,4% превышает показатель 2016 года.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с 80 городами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю. В состав флота МАУ входит 42 авиалайнера различных модификаций, включая 26 среднемагистральных Boeing-737 NG. Базовым аэропортом является Международный аэропорт Борисполь.