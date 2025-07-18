Плохи дела. Крупнейшая сделка российского нефтяного гиганта по продаже зарубежного актива оказалась под угрозой

Сделка Роснефти по продаже доли в индийском нефтеперерабатывающем заводе может сорваться из-за санкций ЕС (Фото: flow.db.com)

План российского нефтяного гиганта Роснефти продать свою долю в индийской компании Nayara Energy Ltd. может оказаться под угрозой из-за новых ограничений со стороны Европейского Союза.

Об этом пишет Bloomberg.

Этот нефтеперерабатывающий завод, в котором Роснефть имеет 49,13% доли, будет включен в 18-й пакет санкций блока из-за вторжения Москвы в Украину

«Роснефть провела переговоры с Reliance Industries Ltd., принадлежащей миллиардеру Мукешу Амбани, относительно возможной продажи доли в Nayara», — говорится в публикации, — «Санкции усложнят для Reliance покупку доли в конкуренте, поскольку это может поставить под угрозу бизнес компании в Европе, регионе, который регулярно импортирует индийское топливо, включая дизельное топливо».

Реклама

Nayara эксплуатирует нефтеперерабатывающий завод мощностью 400 000 баррелей в день и владеет почти 7000 торговыми точками по продаже топлива по всей Индии. Компания также строит интегрированный нефтехимический завод рядом со своим нефтеперерабатывающим заводом.

Перерабатывающий завод Reliance Jamnagar, крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположен в нескольких километрах от завода Nayara в Вадинаре.

Собственность Nayara сейчас разделена между «Роснефтью» и инвестиционным консорциумом SPV Kesani Enterprises Co. Ltd.

Роснефть стремилась выйти из своего индийского предприятия, поскольку компания не смогла репатриировать свои прибыли из-за санкций.

По информации Economic Times, «Роснефть» провела переговоры с несколькими потенциальными покупателями, среди которых Saudi Aramco. Российский энергетический гигант и его партнеры приобрели Nayara у Essar Group в 2017 году за 12,9 млрд долларов.

«ЕС ввел ограничения на российскую нефть, переработанную в третьих странах, что может ограничить экспорт индийского топлива в Европу», — говорится в публикации — «По состоянию на июнь этого года субконтинент закупил 80% российского морского экспорта нефти марки Urals — в этой торговле доминировали частные нефтеперерабатывающие заводы — перерабатывая ее в топливо для экспорта по всему миру, в том числе во многие страны ЕС».

Как сообщалось, в пятницу, 18 июля, послы 27 стран-членов Европейского Союза одобрили 18-й пакет санкций против страны-агрессора России.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал утверждение нового пакета санкций против РФ. Он подчеркнул, что 18-й пакет санкций является самым сильным из принятых с начала полномасштабного вторжения.

При этом в санкционный пакет впервые внесли изменения в реестр флагов и крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Роснефти в Индии.

Роснефть рассматривает возможность продажи доли в индийской Nayara Energy, которую приобрела в 2017 году.

Чистая прибыль Роснефти, главной добывающей компании РФ, на которую приходится каждый второй добытый в Росси баррель нефти, обвалилась на 58% в первом квартале 2025 года.