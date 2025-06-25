Посевные площади под яровое и озимое зерно в РФ снизились до самого низкого уровня с 2016 года.

По состоянию на июнь яровые культуры охватывали лишь 11,1 млн га, что на 10,5% меньше, чем в 2024-м. Озимая пшеница — 15,1 млн га (— 6,8% по сравнению с прошлым годом). Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Причиной такого падения стали неэффективные шаги правительства страны-агрессора.

«Квоты на экспорт пшеницы (10,6 млн т) и рекомендованная минимальная цена в $250/т фактически заблокировали торговлю. Только в мае власти отменили ценовые ограничения и повысили квоты, однако это не смогло стабилизировать ситуацию», — говорится в сообщении.

СВР подчеркивает, что рынок в РФ остается нестабильным: крупные компании сдерживают поставки в ожидании более выгодных условий, а мелкие вынуждены продавать по минимальным ценам.

Так, экспорт пшеницы в первой половине июня сократился в 4,8 раза — до 565 тыс. тонн. География экспорта также сузилась — 11 стран против 40 годом ранее. Наибольшее падение поставок — в Египет и Турцию.

Сейчас аграрии РФ массово переориентируются на выращивание масличных и бобовых, которые имеют существенно более высокую рентабельность (до 30% против 4,9% у зерна).

«Кризис в секторе усиливается из-за санкций, дефицита импортных ресурсов, логистических барьеров и высокой учетной ставки. В этих условиях многие хозяйства рискуют обанкротиться», — подытожили в СВР.

Ранее сообщалось, что РФ на фоне острого дефицита картофеля и роста цен на него, впервые закупила картофель в Монголии.