Атаковало около 15 дронов. Разрушены три склада с зерном — мэр Рени рассказал о ситуации порту

24 июля, 14:58
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Ликвидация последствий атаки на порт Рени (Фото:Рени-Одесса)

Ликвидация последствий атаки на порт Рени (Фото:Рени-Одесса)

В Ренийском морском торговом порту в результате российской ночной атаки 24 июля разрушены три склада с зерном.

Об этом рассказал глава Ренийской громады Игорь Плехов, сообщает издание Рени — Одесса.

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Была зафиксирована атака около 15 беспилотников; предприниматель, который занимается перевалкой зерна, рассказал о целенаправленных ударах по порту.

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Взрывной волной повреждены окна зданий и сооружений на предприятии. Были локальные возгорания, которые оперативно ликвидированы.

Также сообщается о четырех раненных — одном моряке и трех водителях-дальнобойщиках.

Как сообщалось, в ночь на 24 июля российские дроны атаковали Одесскую область.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Одесская область Дунай Ракетные удары Порт Война России против Украины ракетная атака Рени

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