Атаковало около 15 дронов. Разрушены три склада с зерном — мэр Рени рассказал о ситуации порту
Ликвидация последствий атаки на порт Рени (Фото:Рени-Одесса)
В Ренийском морском торговом порту в результате российской ночной атаки 24 июля разрушены три склада с зерном.
Об этом рассказал глава Ренийской громады Игорь Плехов, сообщает издание Рени — Одесса.
Была зафиксирована атака около 15 беспилотников; предприниматель, который занимается перевалкой зерна, рассказал о целенаправленных ударах по порту.
Взрывной волной повреждены окна зданий и сооружений на предприятии. Были локальные возгорания, которые оперативно ликвидированы.
Также сообщается о четырех раненных — одном моряке и трех водителях-дальнобойщиках.
Как сообщалось, в ночь на 24 июля российские дроны атаковали Одесскую область.