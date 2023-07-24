Атаковало около 15 дронов. Разрушены три склада с зерном — мэр Рени рассказал о ситуации порту 24 июля, 14:58 Ликвидация последствий атаки на порт Рени (Фото:Рени-Одесса)

В Ренийском морском торговом порту в результате российской ночной атаки 24 июля разрушены три склада с зерном.

Об этом рассказал глава Ренийской громады Игорь Плехов, сообщает издание Рени — Одесса.

Была зафиксирована атака около 15 беспилотников; предприниматель, который занимается перевалкой зерна, рассказал о целенаправленных ударах по порту.

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Взрывной волной повреждены окна зданий и сооружений на предприятии. Были локальные возгорания, которые оперативно ликвидированы.

Также сообщается о четырех раненных — одном моряке и трех водителях-дальнобойщиках.

Как сообщалось, в ночь на 24 июля российские дроны атаковали Одесскую область.