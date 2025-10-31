Имеет триллионные долги. Российский транспортный монополист сменил прибыль на миллиардные убытки

Российская транспортная монополия РЖД за январь-сентябрь 2025 года получила убыток 4,4 млрд рублей ($54, 5 млн) против прибыли в 44 млрд рублей за тот же период годом ранее.

Об этом пишет The Moscow Times.

«Согласно отчетности, за 9 месяцев РЖД сгенерировала 165,6 млрд рублей чистого денежного потока от текущей деятельности», — говорится в публикации, — «Этой суммы не хватило даже на четверть инвестиционных расходов, которые составили 705,8 млрд рублей».

При этом запасы наличных на счетах монополии за январь-сентябрь уменьшились в 12 раз, с 251,6 до 21,7 млрд рублей.

«Убыток в первую очередь связан с ростом расходов по заимствованиям вследствие высокой ключевой ставки», — пояснили в компании. — «За 9 месяцев РЖД отдала на проценты по долгу 332,2 млрд рублей, что вдвое больше, чем годом ранее. Общая задолженность РЖД достигла 1,75 трлн рублей ($21,7 млрд)».

При этом с начала года задолженность выросла на 330 млрд рублей, а с начала 2023 года — на 715 млрд рублей.

Как сообщалось, РЖД готовится к сокращению управленческого персонала и замораживанию найма, пытаясь повысить эффективность в условиях снижения перевозок и ухудшения экономической ситуации.

РЖД откладывает реализацию третьей очереди проекта расширения БАМа и Транссиба из-за нехватки финансирования.

Этот проект стоимостью $10 млрд, с помощью которого Кремль рассчитывал расширить пропускную способность железных дорог и увеличить вывоз сырья в Китай переносится на 2026−27 годы.

Вторжение в Украину и перевод экономики на военные рельсы довели до транспортного коллапса РЖД.

Средняя техническая скорость грузовых поездов на сети РЖД в 2024 году упала до 40,6 км/ч — самого низкого значения с 1960 года.

Российские железные дороги третий год подряд переживают резкое сокращение грузоперевозок на фоне санкций, ударивших по экспорту, и все больших сложностей с управлением движением поездов.

По итогам 2024 года погрузка на сети РЖД упала на 4,1%, до 1,181 млрд тонн.

При этом РЖД переживает самый глубокий спад со времен кризиса 2008−2009 годов, и эта тенденция все еще сохраняется.