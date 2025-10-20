Российская транспортная монополия РЖД готовится к сокращению управленческого персонала и замораживанию найма, пытаясь повысить эффективность в условиях снижения перевозок и ухудшения экономической ситуации.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

В первую очередь компания ликвидирует имеющиеся вакансии и ограничит прием новых сотрудников.

«Объемы грузоперевозок снижаются четвертый год подряд: на 3,9% в 2022-м, 0,2% - в 2023-м, 4,1% - в 2024-м и на 6,7% за девять месяцев 2025-го», — говорится в сообщении. — «Наибольшее падение фиксируется в перевозке зерна (-26,6%), цемента (-13,8%) и стройматериалов (-13,1%)».

Чтобы избежать массовых увольнений, в августе РЖД ввела для управленцев вынужденные неоплачиваемые отпуска.

«Работники центрального офиса должны брать три дополнительных выходных ежемесячно за свой счет», — сообщила Служба внешней разведки, — «Компания, где работает около 700 тыс. человек, пытается уменьшить расходы без прямого сокращения штата».

Финансовые показатели РЖД также резко ухудшились.

Чистая прибыль компании за первое полугодие 2025 года упала на 95% - до $33,75 млн против $173,8 млн в 2024-м и $1,48 млрд в 2023-м годах.

А инвестиционная программа урезана на 40%, с $16,3 млрд до $10,7 млрд, что затронуло модернизацию инфраструктуры, обновление подвижного состава и проекты, направленные на увеличение экспорта сырья в Китай, сообщила Служба внешней разведки.

«Долг компании сейчас составляет около 2,77 трлн рублей ($34,2 млрд)», — отмечается в сообщении, — «Ожидается, что в 2026 году РЖД столкнется с дефицитом оборотных средств для обслуживания кредитов и финансирования восточных проектов, в частности расширения Байкало-Амурской магистрали и интеграции с китайскими логистическими маршрутами».

Как сообщалось, РЖД откладывает реализацию третьей очереди проекта расширения БАМа и Транссиба из-за нехватки финансирования.

Этот проект стоимостью $10 млрд, с помощью которого Кремль рассчитывал расширить пропускную способность железных дорог и увеличить вывоз сырья в Китай переносится на 2026−27 годы.

Вторжение в Украину и перевод экономики на военные рельсы довели до транспортного коллапса РЖД.

Средняя техническая скорость грузовых поездов на сети РЖД в 2024 году упала до 40,6 км/ч — самого низкого значения с 1960 года.

Российские железные дороги третий год подряд переживают резкое сокращение грузоперевозок на фоне санкций, ударивших по экспорту, и все больших сложностей с управлением движением поездов.

По итогам 2024 года погрузка на сети РЖД упала на 4,1%, до 1,181 млрд тонн.

При этом РЖД переживает самый глубокий спад со времен кризиса 2008−2009 годов, и эта тенденция все еще сохраняется.