Месть «ведра с гвоздями». Суд арестовал все российские активы концерна Volkswagen по иску группы ГАЗ 20 марта, 11:53 Российский суд арестовал все активы Volkswagen в РФ (Фото:renehesse / Pixabay)

Арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на российские активы немецкого концерна Volkswagen по иску автозавода группы ГАЗ.

ГАЗ хочет взыскать с VW 15,6 млрд рублей ($200 млн, — ред.) убытков после расторжения договора о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгороде, сообщает Интерфакс.

Иск был подан 14 марта, решение по нему вынесли 17 марта. По решению суда было арестовано все имущество концерна в РФ. Помимо этого, суд запретил любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала российской «дочки» VW и подконтрольных ей юрлиц.

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Как сообщалось, в марте 2022 года после вторжения РФ в Украину российская «дочка» VW — Фольксваген Груп Рус прекратила производство автомобилей на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде до особого распоряжения.

В октябре немецкие СМИ сообщали, что Volkswagen ищет инвестора, который будет готов выкупить завод. Немецкий концерн допускает продажу своих активов в России.